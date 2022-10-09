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В США заявили о желании начать переговоры по Украине

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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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В США хотели бы прийти к скорейшему урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC News 9 октября.

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По его словам, весь мир желает скорейшего прекращения конфликта на Украине, который, по мнению Кирби, продолжается «слишком долго».

«Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путем», — считает координатор.

Кирби также утверждает, что якобы Россия препятствует началу переговоров, не демонстрируя сигналов о готовности к ним.

Ранее, 7 октября, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться. Он отметил, что «более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром».

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Россия, по его словам, не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной прошел 29 марта в Турции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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