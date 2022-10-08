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Власти Турции допустили возобновление переговоров РФ и Украины

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Бурджу Окутан
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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

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«Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся», — выразил мнение Калын в интервью телеканалу CNN.

По его словам, президент России Владимир Путин готовится заключить «новую сделку с Западом», так как все существующие в период холодной войны договоренности не отражают современную реальность в лице России. Калын добавил, что частично новое взаимодействие будет касаться Украины.

«Но более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром... Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку», — указал представитель турецкого лидера.

В результате грядущих изменений, по словам представителя турецкого лидера, глобальный либеральный порядок испытает трудности.

Ранее в этот день Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе беседы лидеры двух стран обсуждали вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события на Украине.

Днем ранее президент Турции назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что благодаря усилиям турецкой стороны в ходе переговоров между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными.

29 сентября Путин рассказал турецкому коллеге об итогах референдумов, проведенных на освобожденных территориях, и подчеркнул прозрачность их проведения, а также их полное соответствие нормам международного законодательства.

Эрдоган отмечал, что считает своей целью как можно скорее провести переговоры президентов России и Украины. При этом Москва неоднократно отмечала, что не отказывается от переговоров, в отличие от Киева, решившего прекратить диалог.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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