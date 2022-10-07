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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

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Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события на Украине.

«Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон», — говорится в сообщении.

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным 7 октября днем ранее. Он заявлял о намерении обсудить с президентов РФ процесс вывода агропродукции России на рынки.

Тогда же Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что благодаря усилиям турецкой стороны в ходе переговоров между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными.

29 сентября в ходе телефонного разговора Путин рассказал турецкому коллеге об итогах референдумов на освобожденных территориях и подчеркнул, что они прошли в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН.

26 сентября Эрдоган отметил, что считает своей целью в ближайшее время провести переговоры президентов России и Украины.

Москва многократно отмечала, что не отказывается от переговоров, решение прекратить диалог принял именно Киев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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