Эрдоган назвал себя единственным способным на диалог с Путиным и Зеленским лидером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 6 октября сообщила турецкая газета Milliyet.

«Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге.

Он добавил, что благодаря усилиям турецкой стороны в ходе переговоров между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными, некоторые из которых находились в Турции.

Турецкий лидер на саммите в Праге встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В этот же день Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Владимиром Путиным 7 октября. Президент Турции заявил о намерении обсудить с российским лидером процесс вывода агропродукции России на рынки.

Тогда же Кремль подтвердил планы Путина и Эрдогана провести телефонные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.