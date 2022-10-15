Экс-посол Украины в ФРГ предложил создать танковый альянс в Европе

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил создать танковый альянс. Его целью будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2. Об этом он заявил 15 октября в интервью изданию Welt am Sonntag.

«В дюжине стран имеется более 2000 танков Leopard 2. Если каждая из этих стран уступит Украине около 10 процентов, мы сможем сформировать целую армию из 200 и более танков», — сказал Мельник.

Ранее в этот день стало известно, что Андрей Мельник после почти восьми лет работы в ФРГ уехал из Берлина в Киев. По данным журналистов, в субботу утром дипломат пересек границу с Польшей на машине. Его преемник, Алексей Макеев, должен прибыть в столицу ФРГ в понедельник, 17 октября.

13 октября, комментируя ситуацию с невозможностью оплаты за счет компании SpaceX спутниковой интернет-сети Starlink на Украине, ее владелец Илон Маск заявил, что всего лишь следует совету экс-посла Мельника, который в нецензурной форме посоветовал американскому бизнесмену «убираться к черту».

До этого, 9 октября, сообщалось, что Мельник резко высказался на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар, которая задалась вопросом, почему сын Мельника не служит в вооруженных силах Украины (ВСУ). Экс-посол не стал отвечать на этот вопрос и назвал партию «ужасной и бессердечной», а девушку — «бессовестной».

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. На его место назначен новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Сообщалось, что Мельник станет заместителем главы МИДа в Киеве.

Андрей Мельник известен своими провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его отказа ехать в Киев. 24 августа Мельник объяснил, что обозвал канцлера ФРГ от безысходности после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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