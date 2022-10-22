Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прозвучали в Днепропетровске. Об этом 22 октября сообщил украинский телеканал «Пятый» в Telegram-канале.

Утром представители власти западных областей Украины объявили о воздушной тревоге. В частности, это следует из сообщений глав Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровненской, Волынской и Черновицкой областей. Также о воздушной тревоге предупредил мэр Хмельницкого.

Как сообщает сервис «Воздушные тревоги на Украине», сирены звучат в Закарпатской и Львовской областях.

Также в субботу на Украине объявили воздушную тревогу во всех центральных и восточных областях, пишет «Страна.ua».

Ранее, 21 октября, воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.

Тогда же стало известно о воздушной тревоге в центральной и восточной частях страны, в частности в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Также некоторые СМИ сообщают о воздушной тревоге в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

20 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы РФ поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины.

РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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