СМИ Украины сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы слышны в Сумской области Украины. Об этом 26 октября сообщил украинский телеканал «Прямой» в своем Telegram-канале.

«Сообщается о взрывах в Сумской области», — говорится в сообщении.

Информации о месте взрывов и интенсивности не приводится.

Ранее в среду была объявлена воздушная тревога во всех областях Украины. В Киеве тревога включалась дважды за день.

Накануне сообщалось о воздушной тревоге в трех украинских регионах. Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах и тревоге в Днепре.

10 октября армия России начала наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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