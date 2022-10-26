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Взрыв прогремел под украинским Днепром

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Фото: TASS/Zuma
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Взрыв прогремел в пригороде города Днепр на Украине, сообщает 26 октября издание «Страна.ua».

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Ранее в среду это же издание сообщило, что воздушная тревога вновь была объявлена во всех областях Украины. Утром она была также объявлена по всей стране за исключением ее западной части.

10 октября российская армия начала наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Как указал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Так, 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Он отметил, что основной урон от российских ударов понесли именно электрические сети.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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