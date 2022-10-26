По всей Украине спустя 15 минут снова объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Об этом 26 октября сообщило издание «Страна.ua».

Это вторая воздушная тревога за вечер. Первая завершилась за 15 минут до того, как была объявлена следующая.

Утром 26 октября воздушная тревога была также объявлена во всех областях страны. В Киеве тревога включалась дважды за день. СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области.

Накануне сообщалось о воздушной тревоге в трех украинских регионах. Издание «Страна.ua» рассказало о взрывах в Днепре.

10 октября армия России начала наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».