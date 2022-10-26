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По всей Украине спустя 15 минут снова объявили воздушную тревогу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Во всех областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Об этом 26 октября сообщило издание «Страна.ua».

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Это вторая воздушная тревога за вечер. Первая завершилась за 15 минут до того, как была объявлена следующая.

Утром 26 октября воздушная тревога была также объявлена во всех областях страны. В Киеве тревога включалась дважды за день. СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области.

Накануне сообщалось о воздушной тревоге в трех украинских регионах. Издание «Страна.ua» рассказало о взрывах в Днепре.

10 октября армия России начала наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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