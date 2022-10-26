Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Мир
В ООН осудили стрельбу в иранском Ширазе
Политика
В Госдуму внесен законопроект об укреплении Конвенции по запрету биооружия
Мир
Антонов предупредил о катастрофе от участия США в конфликте на Украине
Общество
Путин поручил поддержать передающие разработки в вузы компании
Общество
Экс-главред Tatler Романовский арестован по делу о вымогательстве
Происшествия
В донецком Шахтерске горят цистерны с топливом в результате обстрела ВСУ
Мир
Семью украинских беженцев ограбили в Греции более чем на €1 млн
Мир
В США назвали Евросоюз своей ключевой угрозой
Общество
Электродепо «Нижегородское» БКЛ введут в эксплуатацию в 2023 году
Мир
В Николаевской области прозвучали взрывы
Мир
Американский полковник озвучил первый признак поражения США в украинском конфликте
Сюжет:

В Николаевской области прозвучали взрывы

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Николаевской области прозвучали взрывы. Об этом 26 октября сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день также сообщалось о взрыве в пригороде города Днепра.

Вечером 26 октября во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Утром она была также объявлена по всей стране за исключением ее западной части.

10 октября российская армия начала наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Как указал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Так, 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Он отметил, что основной урон от российских ударов понесли именно электрические сети.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022