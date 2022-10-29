Матч чемпионата Украины по футболу прервали из-за воздушной тревоги

Во Львове из-за воздушной тревоги прервали матч чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и «Александрией». Об этом 29 октября сообщается в Twitter донецкой команды.

«Участники игры последовали в укрытие. Берегите себя: направляйтесь в безопасное место», — сказано в записи.

На момент остановки матча «Александрия» вела со счетом 1:0 благодаря голу Андрея Цурикова.

Как сообщают украинские СМИ, вечером в субботу воздушная тревога объявлена во всех областях страны.

Ранее в ночь на 29 октября была объявлена воздушная тревога в Полтавской и Харьковской областях Украины. Она началась в 00:33 мск.

Также накануне, 28 октября, воздушная тревога объявлялась в Киеве из-за угрозы пусков беспилотных летательных аппаратов. Еще о тревоге сообщалось в Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснил это решение ответом на террористические действия Киева, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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