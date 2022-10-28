Воздушная тревога объявлена в Киеве и области вечером в пятницу, 28 октября. Об этом сообщили в Telegram-каналах местные власти.

«По предварительной информации, она связана с угрозой пусков БПЛА с севера», — уточняется в сообщениях.

Власти Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей Украины также сообщили о тревоге.

Днем ранее тревога на территории Украины объявлялась четыре раза. Первая из них была утром 26 октября на всей территории страны, за исключением западной части. Вечером она включалась еще трижды, причем между окончанием одной и началом следующей прошло 15 минут.

Также в этот день сообщалось о взрывах в Николаевской области. Еще один взрыв прогремел в пригороде Днепра.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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