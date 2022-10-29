Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях Украины
Интернет
Маск анонсировал создание совета по модерации контента в Twitter
Армия
Кадыров сообщил об уничтожении более 650 боевиков ВСУ
Происшествия
В ДНР три человека погибли и четверо пострадали из-за обстрелов ВСУ
Мир
Постпред России в Вене ответил на претензии Польши насчет репараций
Общество
Песков назвал невосполнимой потерей гибель журналистки Бабаевой
Армия
Стремоусов заявил об удержании обороны в Херсонской области армией РФ
Мир
В США согласились с предупреждением Путина о мировой угрозе
Мир
Песков подтвердил проведение встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана
Общество
Пожар на складе в Санкт-Петербурге потушили спустя несколько дней
Мир
В США спрогнозировали финансовый кризис из-за Украины
Мир
Не менее шести человек ранены в результате стрельбы в Питтсбурге

Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт воздушных тревог.

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
В ответ на теракты СБУ российские ракеты повредили систему управления, энергетики и связи в нескольких областях

Отмечается, что тревога началась в 00:33 мск.

Накануне, 28 октября, воздушная тревога объявлялась в Киеве из-за угрозы пусков БПЛА. Также о тревоге сообщалось в Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

26 октября воздушная тревога начиналась на территории Украины четыре раза. Первая началась утром по всей территории страны, кроме западной части. Вечером тревога включалась три раза, причем один раз между окончанием одной и началом другой проходило 15 минут.

10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснил это решение ответом на террористические действия Киева, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022