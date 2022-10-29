Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт воздушных тревог.

Отмечается, что тревога началась в 00:33 мск.

Накануне, 28 октября, воздушная тревога объявлялась в Киеве из-за угрозы пусков БПЛА. Также о тревоге сообщалось в Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

26 октября воздушная тревога начиналась на территории Украины четыре раза. Первая началась утром по всей территории страны, кроме западной части. Вечером тревога включалась три раза, причем один раз между окончанием одной и началом другой проходило 15 минут.

10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснил это решение ответом на террористические действия Киева, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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