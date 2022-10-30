Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В городе Запорожье, который временно находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), слышны взрывы. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает издание «Страна.ua».

«В Запорожье слышны взрывы. Накануне в области объявили воздушную тревогу», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовятся к уличным боям и превращают Запорожье в укрепленный район.

Накануне Рогов сообщил, что в Запорожье на алюминиевом комбинате, где находится база иностранных наемников, произошел взрыв.

Также 29 октября глава подконтрольной Киеву запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры.

До этого, 21 октября, украинские СМИ сообщили, что утром в Запорожье прогремели взрывы. Старух уточнил, что город находится под обстрелом.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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