Взрыв в Запорожье произошел на базе наемников на алюминиевом комбинате
Взрыв в Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, где находится база иностранных наемников. Об этом 29 октября заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что на комбинате находится база «Иностранного легиона», где ранее российские солдаты уничтожили около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.
«Бодрые рапорты гауляйтеров Зеленского о том, что «потерь нет», доказывают, что они не считают боевиков за людей», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Об ударе по объекту критической инфраструктуры ранее в субботу сообщил глава подконтрольной Киеву запорожской областной военной администрации Александр Старух. Местные жители также рассказывали, что пострадал местный алюминиевый комбинат.
21 октября украинские СМИ сообщили, что утром в Запорожье прогремели взрывы. Старух сообщил, что город находится под обстрелом. Секретарь горсовета Анатолий Куртев также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара по Запорожью пострадали инфраструктура и жилые дома.
10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснил это решение ответом на террористические действия Киева, в частности, на Крымском мосту.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.
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