В Запорожье сообщили об ударе по критической инфраструктуре
По критической инфраструктуре Запорожья был нанесен удар. Об этом 29 октября сообщили местные власти.
«После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки», — написал глава подконтрольной Киеву запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
Позднее Старух уточнил, что в результате попадания ракетным ударом разрушено промышленное здание. Пострадавших нет.
Ранее в ночь на 29 октября была объявлена воздушная тревога в Полтавской и Харьковской областях Украины. Она началась в 00:33 мск.
Также накануне, 28 октября, воздушная тревога объявлялась в Киеве из-за угрозы пусков беспилотных летательных аппаратов. Еще о тревоге сообщалось в Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
21 октября украинские СМИ сообщили, что утром в Запорожье прогремели взрывы. Старух сообщил, что город находится под обстрелом. Секретарь горсовета Анатолий Куртев также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара по Запорожью пострадали инфраструктура и жилые дома.
10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснил это решение ответом на террористические действия Киева, в частности, на Крымском мосту.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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