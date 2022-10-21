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На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и воздушной тревоге в областях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воздушная тревога объявлена 21 октября в Винницкой и Черкасской областях Украины.

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«Вся Черкасская область. Воздушная тревога», — сообщил глава областной администрации Игорь Табурец в своем в Telegram-канале.

О воздушной тревоге в Винницкой области сообщил украинский телеканал 5.ua, отметив, что она начинает звучать и в других областях страны.

Также украинские СМИ сообщили, что утром в пятницу в Запорожье прогремели взрывы. Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух, в свою очередь, сообщил в своем Telegram-канале, что Запорожье находится под обстрелом.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара по Запорожью пострадали инфраструктура и жилые дома.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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