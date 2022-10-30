ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепраойн

Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовясь к уличным боям. Об этом 30 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города», — приводят его слова «РИА Новости».

Рогов добавил, что небольшие группы украинских войск также занимают вторые и третьи этажи жилых зданий для лучшего ведения огня. Он подчеркнул, что в этих домах живут мирные люди, которыми украинские солдаты смогут прикрываться.

В настоящее время российские войска контролируют более 70% Запорожской области, однако украинская сторона удерживает областной центр — город Запорожье.

Накануне Рогов рассказывал, что в Запорожье произошел взрыв на алюминиевом комбинате, где находится база иностранных наемников. По его словам, ранее российские солдаты уничтожили там около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.

21 октября украинские СМИ сообщили, что утром в Запорожье прогремели взрывы.

10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснил это решение ответом на террористические действия Киева, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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