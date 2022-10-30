Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины

На территории четырех областей Украины сработали оповещения воздушной тревоги. Об этом 30 октября стало известно из данных Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сирены включены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Накануне, 29 октября, Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» сообщил, что в Николаеве на юге Украины слышны взрывы, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

В ночь на 28 октября воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще трех областях Украины, в том числе в Николаевской области.

Ранее, 26 октября, сообщалось о том, что по всей территории Украины за исключением ее западной части объявлена воздушная тревога. Уточнялось, что сирена работала в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях. Также тревога была объявлена на подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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