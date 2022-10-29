Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В Николаеве на юге Украины слышны взрывы, воздушная тревога в регионе не объявлялась, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Уточняется, что взрывы слышны не только в городе Николаев, но и в других частях Николаевской области.

27 октября также сообщалось о взрывах в Николаеве. Как и в этот раз, по сообщениям украинских СМИ, воздушная тревога в регионе тогда не объявлялась.

В ночь на 28 октября воздушная тревога была объявлена в Киеве, и еще трех областях Украины, в том числе, Николаевской области.

26 октября тревога на территории Украины объявлялась четыре раза. Первая из них была утром 26 октября на всей территории страны, за исключением западной части. Вечером она включалась еще трижды, причем между окончанием одной и началом следующей прошло 15 минут.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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