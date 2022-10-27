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СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
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СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Николаеве слышны взрывы, в регионе не объявлялась воздушная тревога. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает украинское издание «Общественное».

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«В Николаеве были слышны звуки взрывов <…> Воздушная тревога не объявлена», — написало издание в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг о звуках взрывов со стороны моря сообщали в Одессе. Уточнялось, что тревога в области также не объявлялась.

Накануне тревога на территории Украины объявлялась четыре раза. Первая из них была утром 26 октября на всей территории страны за исключением западной части. Вечером она включалась еще трижды, причем между окончанием одной и началом следующей прошло 15 минут.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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