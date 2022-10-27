СМИ сообщили о звуках взрывов в Одессе
В Одессе со стороны моря слышны звуки взрывов. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает местное издание «Думская» в Telegram-канале.
«Уточняем информацию. Тревоги нет», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. 26 октября тревога на территории Украины объявлялась четыре раза.
До этого, 22 октября, сообщалось о звуках взрывов в Одесской и Черниговской областях.
10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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