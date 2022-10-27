Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил Telegram-канал «Политика страны».

«Снова воздушная тревога по всей стране», — говорится в сообщении.

Днем ранее тревога на территории Украины объявлялась четыре раза.

Первая воздушная тревога была объявлена утром 26 октября на всей территории страны за исключением западной части. Вечером она включалась еще трижды, причем между окончанием одной и началом следующей прошло 15 минут.

25 октября сообщалось о воздушной тревоге в трех украинских регионах. Также украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах и тревоге в Днепре.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».