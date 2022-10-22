Взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях Украины утром 22 октября. Об этом сообщает издание «Страна».

Предварительно, звуки взрывов под Черниговом связаны с работой ПВО.

Кроме того, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба также сообщил о работе системы ПВО в регионе.

Утром в субботу воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске.

Ранее, 21 октября, воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.

Тогда же стало известно о воздушной тревоге в центральной и восточной частях страны, в частности в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Также некоторые СМИ сообщают о воздушной тревоге в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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