Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу
Мир
ООН сообщила об отправке 47% пшеницы с Украины в развивающиеся страны
Армия
Минобороны завершило строительство нового водовода в городе Ровеньки ЛНР
Армия
Отличившийся в ходе СВО танкист Курбанов получил звезду Героя России
Мир
Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года
Мир
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Мир
Reuters узнало о способах России обойти потолок цен на нефть
Мир
В МИД Венгрии посчитали опасным высказывание еврокомиссара об окончании кризиса
Мир
На складе минобороны Узбекистана произошел взрыв
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Мир
Не менее 15 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Индии
Мир
Взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях
Сюжет:

Взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях

0
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях Украины утром 22 октября. Об этом сообщает издание «Страна».

Обстановка по требованию: российская армия отбила атаки под Херсоном
Украинские формирования в ближайшие две недели будут пытаться прорвать оборону на правом берегу Днепра, указывают военные эксперты

Предварительно, звуки взрывов под Черниговом связаны с работой ПВО.

Кроме того, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба также сообщил о работе системы ПВО в регионе.

Утром в субботу воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске.

Ранее, 21 октября, воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.

Тогда же стало известно о воздушной тревоге в центральной и восточной частях страны, в частности в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Также некоторые СМИ сообщают о воздушной тревоге в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022