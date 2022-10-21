Власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях
Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщили украинские власти в пятницу, 21 октября.
«Воздушная тревога. Вся область», — написал в своем Telegram-канале глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
О тревоге в Одесской области сообщили спикер областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, а также глава Полтавской области Дмитрий Лунин.
Утром в пятницу стало известно о воздушной тревоге в центральной и восточной частях страны, в частности в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Также некоторые СМИ сообщают о воздушной тревоге в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.
Днем ранее также сообщалось об объявлении воздушной тревоги во всех украинских регионах. Сирены были слышны в том числе на западе страны и в Киеве.
В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы РФ поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины.
РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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