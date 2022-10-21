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Власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщили украинские власти в пятницу, 21 октября.

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«Воздушная тревога. Вся область», — написал в своем Telegram-канале глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

О тревоге в Одесской области сообщили спикер областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, а также глава Полтавской области Дмитрий Лунин.

Утром в пятницу стало известно о воздушной тревоге в центральной и восточной частях страны, в частности в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Также некоторые СМИ сообщают о воздушной тревоге в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Днем ранее также сообщалось об объявлении воздушной тревоги во всех украинских регионах. Сирены были слышны в том числе на западе страны и в Киеве.

В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы РФ поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины.

РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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