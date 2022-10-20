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ВС России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Вооруженные силы (ВС) России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины. Об этом 20 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — заявил он.

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По словам Конашенкова, все назначенные объекты поражены.

Кроме того, силами ПВО в ДНР был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также были сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районе Новомихайловки в ДНР перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

Ранее в этот же день воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах.

Накануне директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что всего на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры из-за обстрелов российских военных.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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