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В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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В Киеве и Киевской области Украины утром 20 октября объявили воздушную тревогу. Об этом сообщила городская администрация.

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«В Киеве объявлена повторная тревога», — отмечено в сообщении властей в Telegram-канале.

Ранее в этот день воздушную тревогу также объявляли в ряде украинских областей. В частности, сообщалось о взрывах в Николаеве.

18 октября в результате повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Деснянском районе на окраине Киева в некоторых районах города произошли перебои со светом и водоснабжением.

Как сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, было три попадания в крупный объект энергетической сферы, много разрушений.

В Минобороны России 17 октября рассказали, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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