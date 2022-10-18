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Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии

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Фото: REUTERS/Stringer
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В результате повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Деснянском районе на окраине Киева в некоторых районах города отсутствует вода и электроэнергия, сообщил 18 октября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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«Было три попадания в крупный объект энергетической сферы, много разрушений. Сейчас на Троещине (Деснянский район. — Ред.) и в некоторых районах города отсутствует электроснабжение и водообеспечение», — сказал в эфире украинского телемарафона Тимошенко.

По рассказам очевидцев, в Деснянском районе в настоящее время нет мобильной связи и света.

Как сообщает телеканал горсовета «Киев», после удара по ТЭЦ в некоторых районах украинской столицы выстроились очереди за водой, люди стоят по 15–20 минут.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры.

«В настоящее время частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды», — написал он в своем Telegram-канале.

18 октября сообщалось об обстрелах критической инфраструктуры в разных регионах Украины, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге и других городах. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о двух попаданиях по объекту энергообеспечения в Житомире. Кроме того, прогремел взрыв в Днепре. Очевидцы сообщили о пожаре на Приднепровской ТЭС. Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что город остался без электричества и воды.

В этот же день Зеленский сообщил о том, что с 10 октября на Украине была повреждена треть электростанций страны, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране. А замглавы офиса президента Тимошенко заявил, что в ближайшее время в стране наступят сложные времена с электроснабжением, и не исключил веерных отключений.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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