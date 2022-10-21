В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена утром в пятницу, 21 октября, в Киеве. Об этом сообщила городская администрация украинской столицы.
При этом в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» отмечается, что воздушная тревога также звучит в центральной и восточной части страны. В частности, в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях.
Также некоторые СМИ сообщают о воздушной тревоге в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.
Накануне утром также в Киеве и Киевской области Украины объявили воздушную тревогу. Затем пришли сообщения, что воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. В Николаеве после прилетов пропал свет.
В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины.
19 октября также стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. По данным немецкого таблоида Bild, отмена визита Штайнмайера «вызвала раздражение Киева».
Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.
Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.