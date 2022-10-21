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В Киеве объявили воздушную тревогу

СМИ: воздушная тревога объявлена в Киеве и в ряде других областей Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Воздушная тревога объявлена утром в пятницу, 21 октября, в Киеве. Об этом сообщила городская администрация украинской столицы.

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
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При этом в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» отмечается, что воздушная тревога также звучит в центральной и восточной части страны. В частности, в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях.

Также некоторые СМИ сообщают о воздушной тревоге в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Накануне утром также в Киеве и Киевской области Украины объявили воздушную тревогу. Затем пришли сообщения, что воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. В Николаеве после прилетов пропал свет.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины.

19 октября также стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. По данным немецкого таблоида Bild, отмена визита Штайнмайера «вызвала раздражение Киева».

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.

Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

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