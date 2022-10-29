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Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек

Владимир Путин заявил, что надо внести коррективы в строительство Вооруженных сил
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России завершилась частичная мобилизация, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным в пятницу, 28 октября. По его словам, установленное задание в 300 тыс. человек выполнено, других не планируется. Президент отметил, что, исходя из опыта проведения СВО, нужно внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, и попросил представить ему конкретные предложения уже в декабре. Эксперты уверены, что в армии надо создавать резерв мирного времени из солдат и офицеров, которые будут постоянно совершенствовать свои навыки и в случае необходимости тут же встанут в строй. Также в этот день российские войска отбили атаки противника на всех стратегических направлениях.

Мобилизация завершена

В России завершена частичная мобилизация, заявил 28 октября министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Установленное вами задание — 300 тыс. человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется, — констатировал Сергей Шойгу.

По его словам, 218 тыс. человек в настоящее время совершенствуют свою подготовку в учебных центрах и на полигонах, а 82 тыс. после завершения обучения направлены в район специальной военной операции, из них более 41 тыс. действуют в составе подразделений.

Подтянулись резервы
Подтянулись резервы
Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сергей Шойгу сообщил, что в дальнейшем военкоматы продолжат только набор добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

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— Было призвано и направлено в войска более 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тыс. предпринимателей, 13 тыс. граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, — заявил глава военного ведомства.

Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот.

Владимир Путин заявил, что очень важно подготовить и снабдить мобилизованных всем необходимым.

На сегодняшний день самое главное это экипировка, подготовка, слаживание и всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принять участие непосредственно в боевых действиях, — сказал он.

Президент отметил, что работу военкоматов надо модернизировать, добавив, что, исходя из опыта проведения спецоперации, необходима корректировка в строительстве всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска.

Подтянулись резервы
Подтянулись резервы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Договоримся так, что в декабре на ежегодной коллегии после всей этой работы, повторю еще раз, в том числе на экспертном уровне, чтобы эти предложения были вами доложены и могли бы быть приняты, — подчеркнул президент.

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Также Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил во время проведения частичной мобилизации.

— Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей, — сказал он.

Модернизация Вооруженных сил по итогам первых месяцев СВО неизбежна и в первую очередь надо создавать полноценный резерв для сухопутных сил, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Есть два пути решения этой проблемы, — отметил он. — Либо создавать кадрированные части, как в СССР. В них в мирное время служит минимальное количество офицеров, солдат и стоит комплект техники. На базе них можно разворачивать полнокровные части. Либо пойти путем создания постоянного армейского резерва. В таком случае люди будут приписаны к части и несколько дней в месяц заниматься подготовкой с военными. За это им будут платить. В случае надобности этих людей можно быстро призвать и направить на усиление — они уже обучены, имеют постоянную подготовку. Как показала спецоперация, второй вариант предпочтительней, но он требует более серьезного финансирования. Нам пришлось больше чем в два раза увеличить численность Сухопутных войск, и такой резерв в сложившейся обстановке был бы как нельзя кстати.

Подтянулись резервы
сво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сбит Ми-8

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Вооруженные силы России 28 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований. Атаки противника отбиты на нескольких стратегических направлениях.

В течение суток на николаево-криворожском направлении российская артиллерия и армейская авиация наносила сосредоточенные удары по выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ.

В результате было уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронемашин и шесть автомобилей. В районе Новой Каменки Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

На купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены, — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожено более 150 военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов, рассказали в ведомстве.

Подтянулись резервы
спецоперация
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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На краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВФУ вели наступательные действия в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Противник остановлен. Уничтожено более 50 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На южнодонецком направлении ротная тактическая группа ВФУ атаковала позиции российских войск. Противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили шесть пунктов управления ВФУ, пять складов боеприпасов, 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях и 167 районов сосредоточения войск.

Войска ПВО за сутки сбили три БПЛА, шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Подтянулись резервы
гранатомет
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Огнеметчики в бою

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

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Сержант Александр Литвинов вместе со своим отделением обнаружил группу диверсантов и вступил в бой. Под шквальным огнем противника он помог перенести с поля боя в безопасное место пятерых раненых товарищей. В столкновении отделение Литвинова уничтожило два расчета ПТРК противника.

Благодаря грамотным действиям Александра, а также профессионализму его подчиненных диверсанты были уничтожены, рассказали в ведомстве.

Старший лейтенант Роман Курлов участвовал в освобождении населенного пункта. В результате контратаки противника был ранен гранатометчик из его подразделения. Курлов перенес его в укрытие и оказал первую помощь. После он уничтожил БТР противника и 12 боевиков.

— Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Курлова, а также профессиональные и слаженные действия его подчиненных способствовали освобождению населенного пункта, — отметили в военном ведомстве.

Командир огнеметного отделения морской пехоты Тихоокеанского флота сержант Илья Ящуринский с помощью квадрокоптера обнаружил диверсионную группу противника из шести человек. В 500 м от российских позиций они устанавливали минное поле.

Подтянулись резервы
сво
Фото: ТАСС/Виталий Невар

Двумя точными выстрелами из огнемета Илья уничтожил четверых диверсантов, оставшиеся в живых спаслись бегством.

В результате грамотных действий Ильи Ящуринского была сорвана попытка противника заминировать подступы к поселку, что в дальнейшем позволило его освободить, отметили в российском военном ведомстве.

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