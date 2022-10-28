«Мгновение, свист в небе, и ты уже валяешься на асфальте»

В ДНР за последние недели произошли коренные изменения — вхождение в состав РФ, объявление военного положения. Однако ключевой темой на повестке в республике по-прежнему остается безопасность : станет спокойно, удастся отодвинуть линию фронта от городов — можно будет говорить о полноценном решении всех, и старых и новых, вопросов. Как живет Донецк сегодня и как справляется с гуманитарными проблемами — в специальном репортаже «Известий» .

Дети и старики

В ДНР я не был больше месяца. Выехал, получается, из одного государства, въехал в другое . Приграничных препон, впрочем, эти преобразования пока не отменили: еще на прошлой неделе (после объединения) приходилось, как и прежде, проходить всё те же две таможни, тратить два-три часа на ожидание. Несколько дней назад пограничную структуру ДНР наконец упразднили. На месте российской таможни теперь действует контрольно-пропускной пункт с проверкой документов и досмотром машин. Что длинных очередей, конечно, не отменяет. «Стало чуть легче дышать , — поделились дончане на КПП. — Полноценное объединение почувствуем, когда все барьеры наконец исчезнут».

Первое, что бросается в глаза при въезде в Донецк, — мамы с детьми, малыши на улицах. Следя за происходящим в ДНР из новостей, многие в России недоумевают: «Разве там кто-то остался? Разве там можно жить?» Да, жить тяжело и опасно. Но люди остаются, сотни тысяч . При этом звуки канонады, которые слышны из любого района, не смолкают ни на час. Жертвы фиксируются ежедневно, исключений из правил, увы, не бывает. Только на минах-лепестках, как рассказали мне в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации, за последние три месяца подорвалось более 80 гражданских.

Невозможно не обратить внимание и на то, что на улицах очень много стариков. С тележками, с рыжими от ржавчины бутылками для воды, с авоськами и пакетами . Тех, кто одинок, кому некуда ехать или нечего терять.

Мгновение

25 октября один из таких пожилых людей — мужчина 76 лет — погиб во время обстрела на пересечении улиц Университетской и Панфилова , почти в самом центре Донецка. На месте трагедии, рядом с вынесенными витринами разбитой кофейни, осталась лежать его старая черная кепка, до краев полная крови. И бутылка с кефиром.

Там же получил ранение мой знакомый — рабочий одного из донецких заводов по имени Руслан . Он ехал на велосипеде домой и в эту самую минуту оказался на злополучном перекрестке.

— Мгновение, свист в небе, разрыв, и ты уже валяешься на асфальте , — рассказывает Руслан. — Секунда, не сориентироваться, не укрыться… После прилета люди с криками бросились врассыпную. Я увидел, что правая рука у меня в крови, куртка порвана. Но пальцы двигаются. Понял, что в горячке, в шоке, смогу добраться обратно до работы — рядом, сел на велосипед и поехал. На проходной сказал охраннику: «Ранен, неси бинт». Он сделал перевязку, дал воды — меня начало мутить . Потом приехала «скорая». В больнице выяснилось, что осколок прошил руку насквозь, порвал мышцы. Но кость не задета. Зашили. Всё нормально, повезло даже . Чудо…

Последняя ниточка

Недавнее введение военного положения ситуацию в ДНР не изменило, пока всё остается по-прежнему . Беспокойство у населения вызвали некоторые статьи особого режима, такие как «возможность привлечения граждан к выполнению работ для нужд обороны, например рытья окопов» или «изъятие имущества, в том числе автомобилей, с последующей выплатой государством их стоимости». Но практически сразу руководство республики разъяснило, что « кардинальных изменений не произойдет и свободы граждан не будут ограничены. Республика уже 8,5 года живет в условиях военного положения. Сейчас этот статус закреплен официально ».

Один из населенных пунктов, который на протяжении 8,5 года на себе испытывает все прелести военного положения и времени, — поселок Александровка. До украинских позиций от него — 300 м через поля, до Донецка по «дороге жизни» — 3 км.

— Очень напряженно, гасят нас каждый день , — рассказывает «Известиям» глава Александровки Константин Чалый, дважды контуженный за последние месяцы. — Школа, в подвале которой располагается бомбоубежище и которую два года назад мы отремонтировали и обновили, уничтожена и восстановлению не подлежит . Четвертый этаж обрушился на третий, третий на второй и так далее. Бомбоубежище свои функции тем не менее выполняет: каждый день там прячутся наши люди .

Жителей в Александровке, несмотря на смертельную угрозу, остается немало — не меньше 700.

— Связь с городом благо есть. Такси не ездят, опасно. Но ходит общественный транспорт — две маршрутки. Два героя-водителя на свой страх и риск несколько раз в день привозят и отвозят людей. Низкий поклон им! Не разрывают последнюю ниточку.

Еще 150 дней

Один из самых насущных вопросов в Донбассе — вода. Ее фактически нет . Донецкая агломерация с февраля отрезана от своего главного источника питания — канала Северский Донец – Донбасс, берущего начало в Славянске.

В июне с помощью военных строителей и московских коллег, которые пришли на помощь сотрудникам «Воды Донбасса», удалось построить несколько новых ниток и пустить воду из трех водохранилищ, располагающихся в центральной части ДНР. Но время идет, запасов в них осталось до конца года . При этом все эти источники закрывают потребности города едва-едва на четверть!

— Мы принимаем очередные экстренные меры, — рассказал «Известиям» главный инженер «Воды Донбасса» Сергей Мокрый. — Начата прокладка трубопровода от подземного водозабора Кипучая Криница, что находится в 35 км южнее Донецка в районе Старобешева . С его помощью мы сможем запитать южные районы столицы. При включении этого источника Донецк сможет продержаться еще 150 дней .

Как избежать гуманитарной катастрофы? Специалисты говорят, что обсуждается аварийный вариант проекта по переброске воды из России, с Дона, на расстояние 200 км. Но по затратам и масштабу он сравним разве что со строительством Крымского моста, а потому реализация его вряд ли возможна. Основная надежда на военное очищение территории, по которой проходит канал, и занятие самого Славянска.

Дефицит воды напрямую сказывается, конечно, и на отопительном сезоне, который в ДНР еще не стартовал (за исключением социальных объектов) . Ключевая причина — недостаток всё той же воды в системах отопления. В настоящее время во дворах Донецка начато бурение скважин для запитки котлов и труб, другого выхода нет. Также используется вода с шахтных водосливов, в ход идет всё.

Не опускать руки

На резонный вопрос дончанам: «Почему вы не уезжаете , если каждый день подвергаетесь смертельной опасности, если столь тяжелы бытовые условия?» — каждый отвечает по-своему. «Куда?», «Кто нас ждет?», «Страшно начинать всё с нуля». И еще часто: «Значит, не приперло окончательно» .

В Донецком театре оперы и балета продолжают ходить на работу несколько сотен человек — вокалисты, балерины, музыканты. При этом спектаклей в своих стенах театр (как и другие учреждения культуры) не дает, массовые мероприятия запрещены.

— И все-таки наши артисты и музыканты собираются, поддерживают форму, репетируют, — поделилась с «Известиями» главный режиссер театра Оксана Антоненко. — Это, конечно, не дает опускать руки, мы понимаем, что нужны.

При этом, по словам режиссера, новые постановки и выступления артистов проходят регулярно — от небольших местных выездов до гастролей в Москву.

— Весной выступали под Мариуполем с программой «По главной улице с оркестром», — объясняет Оксана Антоненко. — Ездим по госпиталям, школам. В сентябре были в Москве, в рамках фестиваля «Видеть музыку» выступили на Новой сцене Большого театра с балетом «Пер Гюнт» и оперным спектаклем «Любовные похождения сэра Джона Фальстафа». На ноябрь готовим новые программы.

Сотрудница краеведческого отдела Центральной республиканской библиотеки Эльмира А. говорит, что до лета была точно уверена: никогда не покинет Донецк, «даже мыслей не возникало». А в начале осени, когда стало понятно, что ситуация не меняется, появились сомнения .

— Иногда даже чемоданы начинаю собирать, — делится Эльмира. — Но пока только мысленно. У меня всегда было такое ощущение: если уеду — значит, не выдержу, сдамся. Город — это люди, если все уедут, что же тогда? Возможно, это неправильно. Но эти чувства до сих пор сохраняются внутри и как-то удерживают.

Сергей Прудников, Донецк