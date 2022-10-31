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Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей страны

Страна.ua: взрывы слышны в Одессе, Полтавской и Винницкой областях
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Утром 31 октября в ряде украинских областей раздались взрывы, сообщает издание Страна.ua.

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Предварительно о взрывах сообщили в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях. Взрывы также прозвучали в Киеве и Харькове.

Также взрывы слышны в Киевской области, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Ночью 31 октября тревога объявлялась в 12 регионах Украины. Объявление тревоги в каждом из регионов подтверждают и местные власти областных военных администраций.

В воскресенье Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что на территории четырех областей Украины сработали оповещения воздушной тревоги. Сирены заработали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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