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Шмыгаль заявил о 18 поврежденных объектах в десяти регионах Украины

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В 10 регионах Украины повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Премьер добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

«Поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины», ― говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram-канале.

Он отметил, что в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, украинская интернет-газета «Страна» сообщила, что энергосистема Днепропетровской области не может выдерживать нагрузки из-за утренних ударов. Местные власти призывают экономить электроэнергию в пиковые часы.

Ранее в этот день сообщалось, что на Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что ракетными ударами поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир в городе.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 31 сообщил о попадании в подстанцию у Днепрогэса в Запорожье, который временно находится под контролем ВСУ.

Ранее издание «Страна» сообщило о взрывах в ряде областей страны. Предварительно о взрывах сообщается в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях. Взрывы также прозвучали в Киеве и Харькове, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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