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На Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре. Об этом 31 октября сообщил заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

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Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что ракетными ударами поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир в городе.

Ранее издание сообщило о взрывах в ряде областей страны. Предварительно о взрывах сообщается в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях. Взрывы также прозвучали в Киеве и Харькове, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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