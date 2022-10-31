Рогов сообщил о попадании в подстанцию у ДнепроГэс в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 31 октября сообщил о попадании в подстанцию у ДнепроГЭС в Запорожье, который временно находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По предварительной информации в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭСа», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Кроме того, Рогов сообщил о минимум пяти взрывах в Запорожье.

«Сегодня, начиная с 9:50, в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучала серия взрывов. На данный момент можно говорить как минимум о пяти взрывах. После нескольких из них поднимаются высокие столпы густого черного дыма», — написал он.

В свою очередь секретарь подконтрольного Киеву Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram сообщил, что в городе начались отключения электричества. По его словам, утром был атакован объект критической инфраструктуры.

Ранее в этот день сообщалось, что в Запорожье слышны взрывы. Также сообщалось о взрывах в ряде областей Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько ударов зафиксировано по объектам критической инфраструктуры города.

Тогда же Рогов заявил, что украинские войска готовятся к уличным боям и превращают Запорожье в укрепленный район.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской областях, в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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