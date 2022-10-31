На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена утром на всей территории Украины. Об этом в понедельник, 31 октября, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.

«В Киеве объявлена ​​воздушная тревога», ― говорится в сообщении Киевгорсовета (КГГА) в Telegram-канале.

Кроме того, сирена звучит в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской областях, в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Ночью 31 октября тревога объявлялась в 12 регионах Украины. Объявление тревоги в каждом из регионов подтверждают и местные власти областных военных администраций.

Накануне сообщалось, что в Запорожье, временно находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), слышны взрывы.

Также в этот день Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что на территории четырех областей Украины сработали оповещения воздушной тревоги. Сирены заработали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее, 29 октября, во Львове прервали матч чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и «Александрией».

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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