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Кличко заявил об отключении водоснабжения у 80% жителей Киева

Мэр Кличко: около 80% жителей города остались без водоснабжения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Часть Киева осталась без энергоснабжения, у порядка 80% жителей отключена вода. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

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«Часть столицы обесточена, потому что были повреждены объекты инфраструктуры, от которых питается Киев. Большая часть наших квартир находится без света, также около 80% города без водоснабжения», ― сказал он в эфире телемарафона на украинском телевидении.

Ранее Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что ракетными ударами поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир в городе. Также он подтвердил, что несколько ударов зафиксировано по объектам критической инфраструктуры города.

В свою очередь украинское издание Страна.ua сообщило, что около 10 взрывов прозвучали в Киеве и области.

«В Киеве и области насчитали около 10 взрывов. У многих в предместьях столицы пропали свет и вода», — говорится в сообщении СМИ.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

СМИ сообщили о взрывах в ряде областей страны. Так, отмечались взрывы в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях. Взрывы также прозвучали в Киеве и Харькове, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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