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Украинские СМИ сообщили о взрывах в районах трех украинских ГЭС

«Зеркало недели»: взрывы произошли в районах трех украинских гидроэлектростанций
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Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
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Взрывы произошли в районах трех украинских гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом сообщает 31 октября украинское издание «Зеркало недели».

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Взрывы, по данным СМИ, зафиксированы возле Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.

Подробности инцидентов не приводятся.

Кроме того, жители молдавского города Окница услышали утром 31 октября несколько мощных взрывов, раздавшихся в районе расположенной в 25 км от населенного пункта Новоднестровской гидроаккумулирующей электростанции на реке Днестр.

Ранее в этот же день издание Страна.ua сообщило, что в ряде украинских областей раздались взрывы.

В свою очередь украинское издание «Суспильне» опубликовало данные о том, что в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Киевской области пострадали люди и разрушены здания.

С 10 октября российские военные начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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