СМИ узнали о пострадавших в результате работы ПВО под Киевом

В результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Киевской области пострадали люди и разрушены здания. Об этом со ссылкой на полицию 31 октября сообщило украинское издание «Суспильне».

«На Киевщине в результате работы ПВО травмированы люди и повреждены здания, сообщил начальник полиции в области Небитов», — говорится в Telegram-канале СМИ.

По предварительной информации, пострадал один человек, разрушены несколько частных домов.

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре без света осталась часть Киевской области. В регионе ввели экстренные отключения электроэнергии.

В Киеве уже отменили воздушную тревогу, отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось о взрывах в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях, Сумской, Харьковской, Киевской и Николаевской областях.

В Вышгородском районе, где находится Киевская ГАЭС, зафиксирован прилет. Нет электричества в пригородах украинской столицы — Ирпене, Гостомеле, Буче.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры. Метрополитен города приостановил работу.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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