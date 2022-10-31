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Работа метро приостановлена в Харькове

В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры, остановлена работа метро
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Метрополитен Харькова приостановил работу. Об этом 31 октября сообщается в Telegram-канале транспортной системы.

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«Уважаемые пассажиры! Временно остановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за неудобства!» — отметили транспортники.

Причиной остановки работы харьковского метро названы технические причины.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры.

Кроме того, по данным местных Telegram-каналов, без электричества осталась часть Киевской области. Депутат рады Алексей Гончаренко сообщает, что в Киеве работает ПВО. Также он сообщил о взрывах в Кременчуге.

В Вышгородском районе, где находится Киевская ГАЭС, зафиксирован прилет. Нет электричества и в пригородах украинской столицы — Ирпене, Гостомеле, Буче.

Ранее в понедельник сообщалось о взрывах в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях, Сумской, Харьковской, Николаевской областях.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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