ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом 31 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Цели ударов достигнуты, все объекты поражены», — сказал он на брифинге, уточнив, что при этом использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

О том, что по ряду целей на Украине наносятся удары ракетами, стало известно ранее в этот день утром. В частности, мэр Киева сообщил о нескольких ударах по объектам критической инфраструктуры украинской столицы и об отключении водоснабжения у 80% жителей города.

В Харькове остановлена работа метро.

Кроме того, стало известно об ударах в районах гидроэлектростанций (ГЭС): Днепровской, Днестровской и Кременчугской.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о повреждении 18 объектов в десяти регионах Украины, большинство из них — объекты энергетики. Он добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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