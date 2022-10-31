На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы

Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины уже израсходована. Как заявил 31 октября заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук, купить новое сейчас не представляется возможным, так как это очень дорогостоящая техника.

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов», — заявил он в эфире украинского телемарафона «Единые новости».

По словам Сухарука, сейчас украинские специалисты работают над тем, каким образом необходимое оборудование все-таки приобрести или же получить его от партнеров, если у них вдруг будет возможность передать его бесплатно.

«Но очевидно, что сейчас это проблема», — отметил он.

Также директор энергохолдинга отметил, что по данным на 30 октября общие убытки ДТЭК составляют сотни миллионов долларов.

Ранее в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики. Премьер добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. Он отметил, что в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии.

Тогда же сообщалось, что на Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что ракетными ударами поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир в городе.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попадании в подстанцию у Днепрогэса в Запорожье, который временно находится под контролем ВСУ.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.