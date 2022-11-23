Реклама
Прямой эфир
Мир
Обозреватель Time рассказала об усталости европейцев от украинских беженцев
Мир
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
Мир
Россиянина приговорили к 90 дням заключения в Норвегии за съемку дроном
Мир
Власти Киевской области сообщили о полном отключении света
Спорт
Сборная Японии выиграла в матче с Германией на ЧМ-2022
Общество
Суд продлил арест Яшину на полгода по делу о фейках о ВС России
Мир
AFP сообщило о намерении Макрона провести переговоры с Путиным
Общество
Москву начали украшать к Новому году
Мир
Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился
Мир
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Мир
ЕС может заморозить выплаты для Венгрии в размере €7,5 млрд
Авто
В Россию привезли кроссовер Duster под маркой Dacia
Сюжет:

Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС

Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на Украине были временно обесточены
0
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все атомные электростанции (АЭС) Украины и большинство тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС) были временно обесточены в среду, 24 ноября. Об этом сообщило министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины
Как это скажется на ситуации в зоне проведения СВО

«Сегодняшний ракетный обстрел повлек за собой временное обесточивание всех отечественных атомных станций, а также большинства тепловых и гидроэлектростанций», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране.

«Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло- и водоснабжения», — заявили в министерстве.

Там добавили, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения в стране, но отмечают, что для этого «ввиду масштабов поражений понадобится время».

Ранее в этот день Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС были отключены. Как поясняли в «Энергоатоме», отключения связаны с разрушением сетей, в результате чего поставлять энергию некуда.

Тогда же заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в нескольких регионах Украины произошли взрывы. По его словам, удары нанесены по энергетическим объектам.

В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале который президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022