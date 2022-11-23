Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС

Все атомные электростанции (АЭС) Украины и большинство тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС) были временно обесточены в среду, 24 ноября. Об этом сообщило министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

«Сегодняшний ракетный обстрел повлек за собой временное обесточивание всех отечественных атомных станций, а также большинства тепловых и гидроэлектростанций», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране.

«Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло- и водоснабжения», — заявили в министерстве.

Там добавили, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения в стране, но отмечают, что для этого «ввиду масштабов поражений понадобится время».

Ранее в этот день Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС были отключены. Как поясняли в «Энергоатоме», отключения связаны с разрушением сетей, в результате чего поставлять энергию некуда.

Тогда же заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в нескольких регионах Украины произошли взрывы. По его словам, удары нанесены по энергетическим объектам.

В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале который президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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