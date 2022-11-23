Замглавы офиса Зеленского подтвердил взрывы в регионах Украины

В нескольких регионах Украины произошли взрывы. Об этом 23 ноября сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Сегодня зафиксированы взрывы в разных регионах страны. Соответствующие службы уже оказывают помощь пострадавшим и работают над ликвидацией последствий. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях», — написал он в Telegram.

По его словам, удары нанесены по энергетическим объектам.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области.

В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей территории страны развернуто более 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению. Они оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. Воспользоваться ими можно на случай длительных отключений электроэнергии.

Ранее в этом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.