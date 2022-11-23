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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Фото: Global Look Press/ Maca Vojtech Darvik
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Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

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По информации украинских СМИ, в Одесской и Днепропетровской областях слышны взрывы.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Одессе, Запорожье, под Днепропетровском, а также в районе города Очаков Николаевской области.

Перед этим воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в восточных, центральных и южных областях Украины.

Накануне глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии при повреждении инфраструктуры.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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