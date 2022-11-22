На Украине разработан план действий на случай блэкаута

Все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. Об этом 22 ноября заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«В «Укрэнерго» и других энергетических компаниях, готовясь к наихудшим сценариям, провели соответствующие тренинги и подготовительные мероприятия, для того чтобы, когда такое событие (блэкаут. — Ред.) произойдет, все прекрасно знали, кто, что делает, каким образом будем быстро восстанавливать нашу работу энергосистемы», — сказал он на брифинге.

По словам главы «Укрэнерго», о действиях в случае блэкаута помимо энергетиков оповещены операторы газотранспортной и транспортной инфраструктуры.

Кудрицкий отметил, что вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

Ранее в этот день глава «Укрэнерго» сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Кудрицкий пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

Накануне замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам не нужно выезжать из страны, так как блэкаута не должно произойти. До этого, 18 ноября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

17 ноября украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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