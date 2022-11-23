СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Запорожье
В Одессе, Запорожье, под Днепропетровском, а также в районе города Очаков Николаевской области слышны взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины за исключением Черновицкой области. Об этом 23 ноября сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
Губернатор Николаевской области Виталий Ким проинформировал о потенциальной угрозе ракетных ударов с 12:00 (13:00 мск).
Ранее, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он отметил, что «только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет».
До этого, 17 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.
Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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