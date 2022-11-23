Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
Мир
МИД Сирии назвал действия Анкары на севере страны неприемлемыми
Мир
Президент Турции Эрдоган допустил встречу с сирийским коллегой
Интернет
Elden Ring признала лучшей игрой года по версии Golden Joystick Awards
Авто
Импорт машин из Китая в РФ за десять месяцев 2022 года вырос на 31%
Мир
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса
Пресс-релизы
Первый Саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России пройдет в рамках Винодельческого форума
Мир
Президент Хорватии отказал в обучении украинских солдат на территории страны
Мир
СМИ сообщили о договоренности РФ и НАТО избегать инцидентов в Черном море
Экономика
В ЦБ России отметили ухудшение стандартов потребкредитования со стороны банков
Мир
На Украине из-за проблем с электричеством закрылся крупнейший производитель ДСП
Мир
Верховный суд Британии отказал Шотландии в проведении референдума о независимости
Сюжет:

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yevhen Kotenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушная тревога объявлена 23 ноября в Киеве, а также в восточных, центральных и южных областях Украины.

Должный ход: в России увеличивается выпуск вооружений для СВО
В правительстве отчитались о производстве продукции для армии и рассказали о новых социальных мерах для мобилизованных

По данным официального ресурса по оповещению, сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и ряде других регионов страны.

Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Издание Strana.ua сообщает о взрывах в Одессе.

Накануне глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии при повреждении инфраструктуры.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022