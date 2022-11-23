Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена 23 ноября в Киеве, а также в восточных, центральных и южных областях Украины.

По данным официального ресурса по оповещению, сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и ряде других регионов страны.

Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Издание Strana.ua сообщает о взрывах в Одессе.

Накануне глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии при повреждении инфраструктуры.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».