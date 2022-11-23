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На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»

Зеленский: более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» развернуто по всей Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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Свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению развернуто по всей Украине на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Разворачиваем по всей стране наш новый проект поддержки людей — «пункты несокрушимости». По итогам этого дня подготовлено уже более 4 тыс. таких пунктов», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, на ближайшее время запланировано открытие еще ряда пунктов.

Пункты оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека или магазин. Такие пункты планируется открыть при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС.

Ранее в этом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. На восстановление энергетической инфраструктуры страны, по его оценкам, потребуется более $200 млн.

Наиболее сложная ситуация со светом сложилась в Киеве и Одессе. Здесь начались экстренные отключения электричества, утвержденные графики аварийных отключений в этих городах сейчас не действуют.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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