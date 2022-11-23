На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»

Свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению развернуто по всей Украине на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Разворачиваем по всей стране наш новый проект поддержки людей — «пункты несокрушимости». По итогам этого дня подготовлено уже более 4 тыс. таких пунктов», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, на ближайшее время запланировано открытие еще ряда пунктов.

Пункты оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека или магазин. Такие пункты планируется открыть при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС.

Ранее в этом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. На восстановление энергетической инфраструктуры страны, по его оценкам, потребуется более $200 млн.

Наиболее сложная ситуация со светом сложилась в Киеве и Одессе. Здесь начались экстренные отключения электричества, утвержденные графики аварийных отключений в этих городах сейчас не действуют.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.