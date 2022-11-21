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В Киеве и Одессе начались экстренные отключения электроэнергии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В Киеве начались экстренные отключения электричества. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает пресс-служба компании ДТЭК «Киевские электросети».

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«По указанию «Укрэнерго» в Киеве применяются экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется», — говорится в сообщении на сайте компании.

Экстренные отключения света также введены в Одесской области. Как пояснили в понедельник в ДТЭК «Одесские электросети», утвержденные графики аварийных отключений в настоящее время не действуют.

Днем ранее в национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» заявили, что по всей Украине будут только плановые отключения света. В компании отметили, что, несмотря на резкое похолодание, за выходные удалось смягчить ограничение потребления. Дополнительные аварийные отключения пока не планируются.

По сообщению главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, специалисты готовы ликвидировать в том числе последствия полного отключения электроэнергии. При этом, как он заявил 14 ноября, в Киеве отключения света продлятся не менее недели. По его словам, это связано с разрушением объекта энергетики на юго-западе страны.

В этом же месяце премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя после российских ракетных ударов. Наиболее сложная ситуация со светом сложилась в Киеве, Одессе, Харькове и областях. На восстановление энергетической инфраструктуры страны, по его оценкам, потребуется более $200 млн.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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